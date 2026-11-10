Impugnará MC superbancada en Congreso de Nuevo León

Movimiento Ciudadano recurrirá a tribunales contra el nuevo grupo independiente al señalar que el artículo 40 prohíbe dos bancadas.

Movimiento Ciudadano (MC) anunció que impugnará ante autoridades electorales la conformación de una nueva bancada independiente en el Congreso de Nuevo León, al considerar que la Ley Orgánica del Poder Legislativo no permite la existencia de dos grupos legislativos de este tipo.

La coordinadora de la fracción emecista, Sandra Pámanes, sostuvo que la integración del nuevo grupo incumple las disposiciones del artículo 40 de la normativa interna, debido a que actualmente ya existe una bancada independiente encabezada por el diputado Rodrigo Montemayor.

“De acuerdo a nuestra propia ley orgánica, el artículo 40 nos señala que no puede haber dos bancadas independientes en este Congreso, y ya existe una”, expresó.

Pámanes cuestionó que ahora se pretenda aplicar un criterio distinto al que, recordó, defendió anteriormente el entonces coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, cuando Montemayor intentó conformar su propio grupo legislativo.

“Cuando el diputado Rodrigo Montemayor intentó hacer o crear su propia bancada independiente, el diputado Carlos de la Fuente, con sus mismos argumentos, señalaba que no era posible el que se pudiera integrar otra bancada de ese mismo nivel, y es ahí como ahora sí, ahora sí lo hacen”, señaló.

La legisladora acusó que existe un cambio de criterio en la interpretación de la ley y atribuyó la decisión a la disputa por el control político del Congreso.

“Ahora, sabiéndose perdedores del control y del poder político dentro de este Congreso, pues simplemente tuercen la ley y ellos sí consideran que es lo que deberían de hacer”, afirmó.

Además de la impugnación contra la nueva bancada, MC promoverá un juicio para la protección de los derechos político-electorales de Marlene Guadalupe Gárate, suplente de la diputada Rocío Montalvo, al señalar que no se dio trámite a la licencia de esta última ni al reconocimiento de su suplente.

Pámanes indicó que presentarán un juicio para que se reconozca el derecho de Gárate a integrarse al Congreso, conforme a su condición de suplente.

“En el caso de la licencia y de la entrada de la diputada Marlene Gárate, nosotros recomendamos y vamos a presentar un recurso, un juicio de protección de derechos políticos electorales, porque ella tiene toda la libertad y la facultad para formar parte de este Congreso del Estado, siempre que es considerada la suplente de la diputada Rocío Montalvo”, explicó.

La diputada Melisa Peña respaldó la postura de la coordinadora emecista y también señaló que existe un antecedente en el que Carlos de la Fuente sostuvo que no era posible conformar dos bancadas independientes.

“Yo creo que aquí lo importante es volver a recalcar que ya hay un precedente en donde el diputado Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista y además de COCRI, él expresamente lo señaló, no se pueden crear dos bancadas independientes”, manifestó.

Pámanes reiteró que MC mantiene disposición al diálogo y a construir acuerdos dentro del Congreso, aunque sostuvo que la conformación de los grupos legislativos debe apegarse a lo establecido en la normativa.