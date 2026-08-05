Imponen resguardo domiciliario a chofer de autobús de Transpaís

El agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que sustentan la probable participación de José Luis "N", de 57 años de edad, en el percance

El conductor del autobús de la línea Transpaís involucrado en el accidente vial que dejó 10 personas lesionadas en el Centro de Monterrey permanecerá bajo resguardo domiciliario, luego de que un juez de control lo vinculara a proceso por el delito de lesiones culposas.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que sustentan la probable participación de José Luis "N", de 57 años de edad, en el percance registrado el pasado 28 de julio. Tras analizar los argumentos, el juez determinó dictar auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que el imputado permanezca bajo resguardo domiciliario mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el accidente ocurrió en el cruce de las calles Villagrán y Colón, en la colonia Centro de Monterrey.

Las investigaciones señalan que el autobús de Transpaís, que circulaba sin pasajeros tras salir de la central camionera, avanzaba por la calle Villagrán cuando presuntamente comenzó a impactar varios vehículos hasta colisionar con un camión de la Ruta 1 Pilares.

En el percance estuvieron involucrados dos taxis, dos camionetas, un camión del transporte urbano y el autobús de Transpaís. Como resultado, 10 adultos, entre ellos el propio conductor, sufrieron lesiones y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica e incluso a uno de ellos le fue amputada una pierna tras quedar prensado por el fuerte impacto.