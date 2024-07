Imploran mamás de Casandra y Rudy por verlos de nuevo

"Te amo. Ya voy a dormir", le dijo Casandra a su mamá antes de desaparecer.

"Te amo más". Fueron las últimas palabras que Dalia le dio a su hija de 12 años. Esa noche la tormenta tropical “Alberto” golpeaba a Juárez y a todo Nuevo León.

En la misma colonia, Colinas del Sol Sector Cuatro, Nereida sintió a Rudy André, también de 12 años, a su lado, antes de quedarse dormida. Al despertar, él ya no estaba.

Desde el 20 de junio, a Casandra Guadalupe Mayorga Galaviz y Rudy André Antony Jacobo Blanco los buscan su familia.

Cuando Dalia no encontró a su hija, fue a la casa de Nereida en la calle Bustamante número 937. Tenía la esperanza que estuviera con su novio, pero no.

La lluvia era fuerte, la tormenta tropical era agua y más agua. Dalia fue al río de la colonia Las Águilas y se arriesgó por si estaban cerca de la corriente que crecía.

Nereida corrió en medio de las calles que se inundaban, pero nadie sale en medio de la tempestad. Las dos madres siguen buscando a sus hijos.

“Que regrese, que la estamos esperando, en la casa, con los brazos abiertos, que es una desesperación. Yo ya estoy muy desesperada, no duermo, no como, porque yo quiero ver a mi hija ya”, comenta Dalia con la voz afónica por el daño que recibió al buscar a su hija en medio de la lluvia.

“Te amo hijo, regresa conmigo a casa, no me dejes aquí sola con este dolor, hazme saber que estás bien”, dijo Nereida antes que la tristeza le impidiera hablar.

El pasado lunes, primero de junio, Dalia, Nereida, familiares y amigos, bloquearon la carretera a Reynosa al cruce con la avenida Coahuila en Juárez, pues sienten que las autoridades no se esfuerzan por localizar a los menores de 12 años.

“A que pongan más agentes y más patrullas para que apoyen a los que andan buscando, porque nada más hay una señorita que se anda moviendo mucho, pero nada más me dice que cuenta con una sola patrulla para la investigación”, dice Nereida, pues sólo una unidad de Juárez es la destinada para buscar a los dos menores; la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no aparece.

Hace dos semanas que la tormenta tropical “Alberto” terminó, hace dos semanas que las dos madres no saben de sus hijos. No están molestas con ellos, pues los aman y quieren volver a verlos.

Si las están viendo, que vuelvan, si alguien los vio, repórtenlos a las autoridades de confianza.

Dalia anhela volver a abrazar a Casandra. Nereida tiene fe de ver de nuevo a su hijo, su foto está sobre una Biblia abierta en el salmo 88 en su altar.

Las madres esperan el final de la tormenta y que Casandra y Rudy vuelvan a casa.

“Que regresen, no estoy enojada mi amor contigo, si me miras en las noticias, no estoy enojada, regresa, yo te voy a apoyar, te vamos a apoyar y vamos a salir de esta como hemos salido de muchas, mi amor”, dice Nereida antes de seguir en la búsqueda de su hijo.





