Implora por ayuda ante condiciones precarias en que vive

Con impotencia, doña Teresa, habitante de la colonia San Ángel Sur, en Monterrey, tiene miedo a las lluvias debido al techo de lámina con el que cuenta su hogar.

Con la muerte de su hijo hace algunos meses, se quedó sola a cargo de sus pequeñas nietas y todo lo que gana haciendo aseo o juntando aluminio es para ellas.

“Es una tristeza para mi. Si mi hijo viviera otra cosa fuera”, expresó.

Doña Tere solo tiene una petición.

“Que me hagan el gran favor de un techito. Me quise traer una madera, pero como estoy operada de la vesícula no puedo cargar, la dejé a mitad de camino”, comentó.

Ella sólo espera que pronto la lluvia deje de ser una pesadilla para ella y se convierta por fin en lo que es para el resto: una bendición.

