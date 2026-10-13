Implementarán en fases restricción de celulares en escuelas

Juan Paura, titular de Educación en Nuevo León, dejó entrever que tienen hasta el próximo año como margen. para establecer los mecanismos

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Tras prometer tener listas las reglas para el 3 de noviembre, la Secretaría de Educación adelantó que implementar las restricciones de celulares en el aula será un proceso paulatino.

Durante rueda de prensa, Juan Paura, titular de la dependencia, incluso dejó entrever que tienen hasta el próximo año como margen.

"Sabemos que el tiempo para realizar este reglamento es hasta el 3 de noviembre y después tendremos 180 días naturales para la implementación del programa como tal.

"Va a ser en fases, desde luego no quiere decir que hasta los 180 días más", dijo, "hay que recordar que este tema ya lo estamos viviendo el día de hoy".

Paura, sin embargo, no precisó en concreto cómo quedarán las restricciones más allá del anuncio de la semana pasada cuando dijo que una prohibición de los dispositivos solo será válida en los primeros grados académicos.

Por otro lado, luego de que el sábado el gobernador Samuel García calificara la medida como una "imposición de la Federación", el secretario matizó explicando que cada Estado tiene la facultad de determinar cómo cumplir con la disposición.

"Queda muy claro el hecho de que es un acuerdo nacional que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en el mismo acuerdo se señala que cada entidad federativa tendrá una autonomía para presentar, para homologar, o para armonizar la reglamentación específica", aclaró.