Implementarán cierres viales por carrera Fundación de Monterrey

El operativo comenzará a las 6:30 horas de este domingo, con afectaciones en Zaragoza, Morones Prieto, Constitución, Revolución y calles del Barrio Antiguo

Con motivo de la Carrera 5 y 10 K “Fundación de Monterrey”, este domingo se implementará un operativo vial en los alrededores de la Plaza Zaragoza y distintos puntos de la Vía Deportiva.

La Dirección de Tránsito de Monterrey informó que la carrera iniciará a las 7:00 horas sobre la avenida Zaragoza, frente al Museo Metropolitano, por lo que los cierres viales comenzarán desde las 6:30 horas.

Los corredores avanzarán hacia el sur por el Multimodal para incorporarse a los carriles exprés de Morones Prieto.

En el recorrido de 10 kilómetros, los participantes llegarán hasta el Parque España y posteriormente retornarán por Morones Prieto hacia el poniente, para continuar por Revolución al norte.

La ruta seguirá por Constitución, Morelos, en el Barrio Antiguo, Doctor Coss, un tramo de Constitución y Zuazua, para posteriormente avanzar por Matamoros y Zaragoza hasta llegar a la meta, frente al Museo Metropolitano.

Mientras que los participantes de 5 kilómetros realizarán un recorrido más corto y llegarán hasta la avenida Eugenio Garza Sada, donde retornarán para continuar por Constitución y el Barrio Antiguo hasta la meta.

La autoridad municipal exhortó a los automovilistas a buscar alternativas viales, respetar los límites de velocidad y atender los señalamientos, así como las indicaciones de los elementos de Tránsito durante el operativo.