Implementan protocolo Código Adam en el Estadio Monterrey

La funcionaria explicó que la Dirección de Protección Civil del Estado fue la encargada de impartir la capacitación al personal del recinto deportivo

La Secretaría de las Mujeres puso en marcha el Protocolo de Seguridad Código Adam en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y respuesta inmediata ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos.

Durante el arranque oficial del mecanismo, la titular de la dependencia estatal, Graciela Buchanan Ortega, destacó la colaboración entre autoridades estatales y directivos del Club de Futbol Monterrey para capacitar al personal del estadio en la aplicación de este protocolo internacional.

La funcionaria explicó que la Dirección de Protección Civil del Estado fue la encargada de impartir la capacitación al personal del recinto deportivo, con el fin de que sepan cómo actuar de manera inmediata ante una situación de extravío o posible sustracción de menores.

“La seguridad de nuestra niñez es prioritaria en el marco del Mundial de Futbol, que requiere brindar espacios seguros y confiables para toda la familia”, señaló Buchanan Ortega durante el evento.

Las autoridades detallaron que, al activarse el Código Adam, se despliega un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, dependencias estatales y entidades privadas para agilizar la localización de menores de edad y prevenir cualquier riesgo.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Estadio BBVA y contó con la presencia del director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, así como directivos del Club de Futbol Monterrey y autoridades estatales y municipales.