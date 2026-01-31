Implementan operativo en carreteras de NL por fin de semana largo

La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales se mantendrá activa durante todo el fin de semana largo

Con motivo del fin de semana largo, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha un operativo especial de seguridad y vigilancia en carreteras federales y estatales, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Escamilla Vargas.

El funcionario detalló que la División de Caminos de Fuerza Civil mantiene presencia permanente en las principales vías de comunicación del estado, con el objetivo de brindar seguridad, apoyo y acompañamiento a los automovilistas que transiten durante este periodo vacacional.

Escamilla Vargas explicó que, como parte de este despliegue, se activó el Operativo Conexión, mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento carretero a través del número de emergencias 911, especialmente en trayectos de mayor afluencia.

Asimismo, recomendó a quienes planean viajar hacia Estados Unidos utilizar el Puente Colombia como ruta segura sin salir del estado, e hizo un llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

Finalmente, reiteró que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales se mantendrá activa durante todo el fin de semana largo, con el fin de prevenir incidentes y garantizar traslados seguros en las carreteras de Nuevo León.