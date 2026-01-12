Implementan Operativo Carrusel por frío en Monterrey

Protección Civil de Nuevo León activó el Operativo Carrusel en el centro de Monterrey ante las bajas temperaturas registradas en el estado

Ante las bajas temperaturas que se presentan en la entidad, autoridades estatales activaron el Operativo Carrusel durante las primeras horas de este día en el municipio de Monterrey.

El operativo inició a las 05:00 de la madrugada en el centro de Monterrey, con el objetivo de brindar apoyo y supervisión ante las condiciones de frío que afectan a la población.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron recorridos en distintos puntos, entre ellos el Hospital de Zona No. 21 del IMSS, así como las Clínicas 33 y 02, con la finalidad de monitorear la situación y ofrecer asistencia en caso necesario.

En las labores participan la Unidad U.03/119 de Protección Civil Nuevo León y personal del CRUM, quienes se mantienen atentos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades informaron que los recorridos continuarán y que la información podrá extenderse conforme avance el operativo.