Implementan operativo antipulgas en colonia de Juárez

Una cuadrilla de la Secretaría de Sañud inició labores de fumigación y limpieza en calles de la colonia Valle de Vaquerías

Luego de que vecinos de la colonia Valle de Vaquerías, en el municipio de Juárez, reportaran a INFO7 la presencia de pulgas por el arribo de múltiples perros callejeros a la zona, la Secretaría de Salud del estado implementó un operativo antipulgas con el objetivo de controlar y erradicar la infestación.

El problema se presentaba desde hace más de tres semanas, y aunque los habitantes del sector ya habían denunciado la situación, no fue hasta la intervención de INFO7 que las autoridades acudieron al sitio.

Desde temprana hora, una cuadrilla conformada por al menos cinco especialistas de la secretaría entre ellos entomólogos, veterinarios y biólogos, inició labores de fumigación y limpieza en calles como Alí Chumacero, Justo Sierra y Octavio Paz, que conectan con la avenida Sindicalismo.

El operativo incluyó fumigación contra pulgas y garrapatas en patios, porches y aceras de las viviendas cuyos propietarios autorizaron el ingreso, así como la desparasitación de perros y gatos, tanto los que cuentan con dueño como los animales en situación de calle.

Además, los especialistas tomaron muestras biológicas en distintos puntos para su análisis en laboratorio, con el fin de determinar el tipo de plaga y su nivel de propagación.

Sin embargo, el rescate y control de los animales callejeros corresponde al municipio de Juárez, así como el deshierbe de los lotes baldíos y zonas despobladas aledañas a la colonia, a las que se accede únicamente por un camino de terracería.

La vivienda desde donde se originó el reporte principal, ubicada sobre la calle Alí Chumacero, también fue fumigada.