Implementa San Pedro protocolo contra el acoso

"(Queremos) promover una cultura de prevención y denuncia; muchas veces se presentan este tipo de acosos o de violencia y la gente no denuncia, no sabe a dónde, tiene miedo, muchas veces pensamos que hacer una denuncia va a hacer que ocurra algo más en donde podamos afectar a alguien y no, muchas veces la denuncia también es para dar una orientación, para apoyarlos en el momento y reaccionar de una manera más efectiva. Entonces esto es lo que buscamos con estos protocolos de actuación", añadió Morales.