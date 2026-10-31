VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Implementa Protección Civil de Nuevo León operativo por Halloween

Por: Jared Villarreal

30 Octubre 2026, 13:01

Compartir
WhatsApp

El personal de la corporación permanecerá atento a los reportes y posibles situaciones de riesgo, con el propósito de atender cualquier emergencia.

Ante las celebraciones de Halloween, Protección Civil de Nuevo León pondrá en marcha un operativo de prevención y vigilancia para brindar seguridad a las familias que salgan a las calles a pedir dulces durante este viernes 30 de octubre. 

El personal de la corporación permanecerá atento a los reportes y posibles situaciones de riesgo, con el propósito de atender cualquier emergencia y prevenir accidentes, principalmente entre niñas y niños que participen en esta tradición. 

Entre las principales recomendaciones para los padres de familia está acompañar en todo momento a los menores, evitar que salgan solos y procurar que utilicen disfraces con colores visibles o elementos reflejantes. 

También se pide evitar máscaras que limiten la visión o dificulten la respiración, además de revisar los dulces antes de que sean consumidos. 

Para quienes salgan a conducir, la corporación pidió reducir la velocidad, especialmente en zonas habitacionales, mantener las luces encendidas y estar atentos a los menores que puedan cruzar las calles. 

También exhortó a evitar el uso del celular al volante y respetar los señalamientos viales. 

Protección Civil recordó que la prevención es responsabilidad de todos y pidió disfrutar de las celebraciones con precaución.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.

Comentarios