Implementa Protección Civil de Nuevo León operativo por Halloween

Ante las celebraciones de Halloween, Protección Civil de Nuevo León pondrá en marcha un operativo de prevención y vigilancia para brindar seguridad a las familias que salgan a las calles a pedir dulces durante este viernes 30 de octubre.
El personal de la corporación permanecerá atento a los reportes y posibles situaciones de riesgo, con el propósito de atender cualquier emergencia y prevenir accidentes, principalmente entre niñas y niños que participen en esta tradición.
Entre las principales recomendaciones para los padres de familia está acompañar en todo momento a los menores, evitar que salgan solos y procurar que utilicen disfraces con colores visibles o elementos reflejantes.
También se pide evitar máscaras que limiten la visión o dificulten la respiración, además de revisar los dulces antes de que sean consumidos.
Para quienes salgan a conducir, la corporación pidió reducir la velocidad, especialmente en zonas habitacionales, mantener las luces encendidas y estar atentos a los menores que puedan cruzar las calles.
También exhortó a evitar el uso del celular al volante y respetar los señalamientos viales.
Protección Civil recordó que la prevención es responsabilidad de todos y pidió disfrutar de las celebraciones con precaución.
Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.