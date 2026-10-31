Implementa Protección Civil de Nuevo León operativo por Halloween

El personal de la corporación permanecerá atento a los reportes y posibles situaciones de riesgo, con el propósito de atender cualquier emergencia.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante las celebraciones de Halloween, Protección Civil de Nuevo León pondrá en marcha un operativo de prevención y vigilancia para brindar seguridad a las familias que salgan a las calles a pedir dulces durante este viernes 30 de octubre.

El personal de la corporación permanecerá atento a los reportes y posibles situaciones de riesgo, con el propósito de atender cualquier emergencia y prevenir accidentes, principalmente entre niñas y niños que participen en esta tradición.

Entre las principales recomendaciones para los padres de familia está acompañar en todo momento a los menores, evitar que salgan solos y procurar que utilicen disfraces con colores visibles o elementos reflejantes.

También se pide evitar máscaras que limiten la visión o dificulten la respiración, además de revisar los dulces antes de que sean consumidos.

Para quienes salgan a conducir, la corporación pidió reducir la velocidad, especialmente en zonas habitacionales, mantener las luces encendidas y estar atentos a los menores que puedan cruzar las calles.

También exhortó a evitar el uso del celular al volante y respetar los señalamientos viales.

Protección Civil recordó que la prevención es responsabilidad de todos y pidió disfrutar de las celebraciones con precaución.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.