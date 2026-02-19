Implementa Policía de Monterrey operativo por Miércoles de Ceniza

Como parte del programa Escudo, los oficiales de tránsito se encargarán de agilizar la circulación vehicular y brindar protección a los peatones

Con motivo de la conmemoración del Miércoles de Ceniza y ante la alta afluencia de fieles, autoridades municipales implementaron este miércoles un operativo especial de seguridad y vialidad en templos católicos del municipio, principalmente en la zona centro de la ciudad.

El operativo se lleva a cabo en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana de Monterrey, donde desde temprana hora se registra una importante concentración de personas que acuden a recibir la ceniza.

En entrevista, el comandante Rafael Silva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el despliegue inició desde las 8:00 horas y se mantendrá activo hasta las 21:00 horas, con la participación de elementos de policía y tránsito.

“Vamos a implementar un operativo de seguridad y vialidad con apoyo de oficiales de policía y tránsito, abarcando las principales iglesias católicas de la zona centro y de las colonias bajo el resguardo de la Policía de Monterrey”, explicó.

El operativo se pone en marcha frente a la Catedral de Monterrey, además de que estará en templos como Nuestra Señora del Roble, San Judas Tadeo, Cristo Rey, La Purísima, San José, Sagrado Corazón, San Luis Gonzaga, Corpus Christi y San Pablo Apóstol, entre otros.

Como parte del programa Escudo, los oficiales de tránsito se encargarán de agilizar la circulación vehicular y brindar protección a los peatones, mientras que los elementos policiales permanecerán atentos a la seguridad e integridad de los asistentes.

El comandante hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente al ingresar y salir de los templos, así como a cuidar a niñas, niños y adultos mayores, con el fin de prevenir accidentes durante la jornada.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones del personal de seguridad para garantizar un saldo blanco durante esta celebración religiosa.