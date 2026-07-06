Implementa PCNL operativo de seguridad por partido de México

Para fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar una atención oportuna, este operativo se desarrolla en estrecha coordinación con PC de cada municipio

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de aficionados que se darán cita para disfrutar de los partidos del Mundial, la dirección de Protección Civil de Nuevo León puso en marcha un operativo preventivo y de atención en los principales puntos de reunión y concentraciones masivas del área metropolitana.

El despliegue operativo tiene como prioridad salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

Para ello, el personal de la corporación mantendrá una vigilancia permanente y ejecutará acciones de prevención, atención prehospitalaria y respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante las transmisiones de los encuentros deportivos.

Las autoridades estatales informaron que la cobertura estratégica abarcará espacios clave y de alta afluencia ciudadana, entre los que destacan la Explanada de los Héroes, el LABNL, el Museo de Historia Mexicana, el Teatro de la Ciudad y el Paseo Santa Lucía. Asimismo, se mantendrá una estricta vigilancia en el Parque Fundidora, donde se concentran el Fan Fest, el Parque del Agua y el Parque Niños Héroes.

Para fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar una atención oportuna, este operativo se desarrolla en estrecha coordinación con corporaciones de Protección Civil municipales y diversos cuerpos de bomberos de la región.

Entre las dependencias e instituciones que participan de manera conjunta en este esfuerzo de seguridad se encuentran Protección Civil de Nuevo León, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la Cruz Roja, y las direcciones de Protección Civil de los municipios de Allende, El Carmen, Juárez y Linares.

De igual forma, se sumaron a las tareas los cuerpos de Bomberos Trayecto, Bomberos Linares, Bomberos Nuevo León y Bomberos Guadalupe, además del apoyo operativo de Agua y Drenaje de Monterrey.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones del personal de seguridad, mantener la hidratación y reportar cualquier incidencia a las líneas de emergencia.