Implementa Monterrey operativo por festejos a San Judas Tadeo

El dispositivo de seguridad y vialidad contará con la participación de 30 oficiales de Policía y Tránsito, en la calle 5 de Mayo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo por los festejos a San Judas Tadeo, del 24 al 28 de octubre, en la zona centro de la ciudad.

El dispositivo de seguridad y vialidad contará con la participación de 30 oficiales de Policía y Tránsito, en la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz.

Debido a lo anterior, habrá diversos cierres viales en los alrededores del Santuario de San Judas Tadeo, para seguridad de los feligreses y vecinos del sector.

Desde este viernes por la mañana los oficiales de la Policía de Monterrey iniciarán con la seguridad en la zona, con elementos de diversos grupos operativos.

Mientras que la Dirección de Tránsito tendrá los cierres viales desde este sábado, con despliegue del personal operativo, para impedir la circulación vial por la calle 5 de Mayo, entre Martín de Zavala y Porfirio Díaz, así como en algunas calles adyacentes a la iglesia.

Se exhorta a los automovilistas a tomar rutas alternas, como Martín de Zavala al norte y posteriormente Matamoros al oriente, para los que se dirigen a la zona centro de la ciudad.

Para los que transitan por Miguel Nieto y Ramón Corona al sur, tendrán que dar vuelta en Modesto Arreola al oriente, para luego tomar Serafín Peña de nuevo hacia el sur y posteriormente 5 de Mayo al oriente.

Se informa que por la calle Washington al poniente no hay cierres, por lo que los vehículos podrán circular sin problemas en este sentido.

Se exhorta a los conductores a hacer caso a las indicaciones de los oficiales de Tránsito de Monterrey y respetar los cierres viales.