Implementa Guadalupe reglamento contra la violencia de género

Con estas acciones, Guadalupe busca consolidarse como un municipio proactivo en la erradicación de la violencia sistémica, priorizando la vida de sus ciudadanas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las mujeres y dar cumplimiento a las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, el Municipio de Guadalupe puso en marcha el nuevo Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde el pasado 5 de febrero.

Esta normativa representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en la región, estableciendo mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo extremo.

Refugio y protección inmediata

Uno de los pilares de este reglamento es la implementación de "La Casa de Emergencia". Se trata de un refugio de ubicación confidencial diseñado para ofrecer hospedaje y alimentación gratuita, seguridad garantizada por un periodo de hasta 72 horas y atención tanto para las mujeres como para sus hijos o dependientes que se encuentren en peligro.

Órdenes de protección sin denuncia previa

En un cambio trascendental para la justicia administrativa local, el reglamento exige que las órdenes de protección se expidan de manera inmediata. A diferencia de procesos anteriores, las víctimas ya no tendrán que presentar una denuncia formal previa para recibir medidas de resguardo, eliminando barreras burocráticas en momentos críticos.