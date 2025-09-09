Implementa García plan ante la falta de agua en 38 colonias

Manuel Guerra ordenó el despliegue de dos pipas, con capacidades de 40,000 y 10,000 litros, para garantizar el abasto de agua en las colonias afectadas

El municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, implementó un plan de emergencia para atender la interrupción del servicio de agua potable en 38 colonias.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta situación se deriva del incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Monterrey y las recientes lluvias.

La falta de energía eléctrica afectó el sistema de bombeo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, dejando a miles de familias sin el suministro básico en sus hogares.

Ante esta situación, el alcalde ordenó el despliegue inmediato de dos pipas, con capacidades de 40,000 y 10,000 litros, para garantizar el abasto de agua en las colonias afectadas.

“Este esfuerzo es un compromiso con nuestra gente bonita que enfrenta la molestia de la falta de agua en sus hogares. Aquí estamos de frente, dando la cara, porque, aunque no es un tema municipal, lo asumimos como propio para estar con ustedes en todo momento”, informó Guerra a través de un comunicado.

Este operativo se mantendrá activo las 24 horas del día.

El Secretario de Servicios Públicos, Édgar Espronceda Rocha, y su equipo, junto con otros funcionarios municipales, trabajan de manera coordinada para mitigar el impacto en la comunidad.

El municipio indicó que tiene el compromiso de seguir monitoreando la situación, mantener informada a la ciudadanía y sumar todos los recursos posibles para resolver esta crisis lo antes posible.