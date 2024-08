Imparten evangelización en iglesia inflable en Juárez

“El que tengamos esta capilla inflable es un lugar donde sentimos que el abrazo de Dios se extiende a través de todos los vecinos de Santa Isabel. El abrazo de Dios existe a través de tantas manos generosas que me apoyan y me hacen fuerte para levantar la capilla cada semana. Estoy agradecido con Dios por la capilla. Aunque no hemos podido construir aún el templo que el Señor merece, esta capilla nos ha unido mucho”, comentó el Padre Luis Eugenio Castillo Leal.