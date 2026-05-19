Impacta tren a vehículo en cruce ferroviario de San Nicolás

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, pese al imapcto ocurrido.

Un vehículo fue impactado por un tren cuando se encontraba sobre un cruce ferroviario en el municipio de San Nicolás de los Garza, lo que movilizó a cuerpos de auxilio.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Diego Díaz de Berlanga, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras el reporte de un percance entre el tren y un automóvil.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, pese al impacto ocurrido en las vías ferroviarias.

Tras la revisión en el lugar, únicamente se reportaron daños materiales en el vehículo involucrado.