Impacta su scooter contra camioneta y resulta lesionado

Joven sufre lesiones luego de chocar con una camioneta mientras viajaba a bordo de un scooter en la colonia Nuevas Colonias, en Monterrey

Un joven resultó lesionado luego de impactarse contra una camioneta cuando viajaba en un scooter en el cruce de la calle 16 de Septiembre y la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Nuevas Colonias, en el municipio de Monterrey.

Tras el reporte del accidente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para atender al joven que presentaba una herida en la cabeza y diversos golpes.

Debido a las lesiones que sufrió durante el percance, el joven fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta, de color naranja y conducida por una mujer, circulaba metros antes de llegar a la avenida Venustiano Carranza en dirección al poniente, cuando repentinamente sintió el impacto del scooter.

Al lugar también arribaron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.

La conductora deberá rendir su declaración ante las autoridades, mientras que la camioneta fue retirada y trasladada a un corralón.

Familiares del joven lesionado, quienes residen en la calle Tepeyac en la colonia Independencia, fueron notificados del accidente y acudieron al lugar para posteriormente acompañarlo al hospital donde recibiría atención médica.