Impacta poste camión en Guadalupe y deja dos graves

Entre las lesionadas está una menor de 17 años que requirió cirugía de emergencia tras el incidente en Carretera a Reynosa.

Dos mujeres resultaron heridas de gravedad, luego de que un poste se incrustara contra un camión en Guadalupe.

Las lesionadas viajaban a bordo del transporte urbano de la Ruta 223, sobre la la Carretera a Reynosa y la Avenida Israel Cavazos cuando la unidad habría jalado los cables del poste que aparentemente ya estaba derribado.

Es ahí cuando, de manera repentina, la estructura de madera se incrustó…

A través de imágenes captadas por usuarios, se observa como poco menos de la mitad del tronco de madera al interior del camión.

Una de las heridas sería una menor de 17 años, quien viajaba aparentemente junto con su tía.

Fue la adolescente quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, por lo que fue sometida de emergencia a una cirugía

Desconociéndose su identidad y estado de salud.