Impacta muro y vuelca camioneta en paso a desnivel de Barragán

Un aparatoso accidente vial se registró la noche de este martes en el paso a desnivel de la avenida Manuel L. Barragán, en el cruce con Sendero Divisorio, en los límites de San Nicolás y Escobedo, luego de que una camioneta se impactara contra un muro de contención y terminara volcada sobre la vía.

El percance ocurrió alrededor de las 21:40 horas, cuando presuntamente el conductor del vehículo perdió el control debido a una distracción al volante. La camioneta, identificada como modelo Zeekr, chocó contra la estructura divisoria y volcó, quedando atravesada en el carril de circulación.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los tripulantes resultaron ilesos, ya que el vehículo absorbió gran parte del impacto. Automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron para auxiliar, mientras que otros notificaron a las autoridades a través del número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de tránsito de San Nicolás, quienes confirmaron que no había personas lesionadas. Posteriormente se realizaron maniobras para retirar la camioneta siniestrada y restablecer la circulación en el área, que permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos.