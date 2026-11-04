Impacta contra muro y resulta lesionada Av. Lázaro Cárdenas

Paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey brindaron atención a la conductora y valoraron sus lesiones en el sitio.

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Una conductora resultó lesionada luego de estrellar su automóvil contra uno de los muros laterales de un paso a desnivel, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 09:10 horas, a la altura de la colonia Las Torres, en el cruce con el bulevar Acapulco, donde presuntamente la mujer circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Toyota, cuando terminó impactándose contra la estructura de concreto.

Tras el choque, el vehículo quedó invadiendo uno de los carriles de circulación, por lo que elementos de Tránsito de Monterrey acudieron para abanderar la zona y apoyar en las maniobras para retirar la unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey brindaron atención a la conductora y valoraron sus lesiones en el sitio.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el automóvil y liberar el carril afectado.