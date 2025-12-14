Impacta camioneta contra una vivienda de Guadalupe

Aparentemente el responsable conducía a exceso de velocidad cuando protagonizó este accidente, el cual dejó cuantiosos daños materiales

El conductor de una camioneta provocó un fuerte accidente al estrellarse contra la fachada de una vivienda de la colonia Marte, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, cuando el responsable que aparentemente conducía a exceso de velocidad por la calle Victoria, en su cruce con Primera, se estrelló contra dicho inmueble.

El impacto provocó que el barandal que delimita el exterior de la casa fuese derribado, así como un poste de electricidad lo que provocó una pronunciada inclinación hacia la calle.

Ante el riesgo de caída de dicha estructura de concreto, así como de los daños proporcionados a la casa, la zona fue acordonada por las autoridades.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.