Impacta camioneta a motociclista al poniente de Monterrey

El motociclista, que trabaja como mensajero en una empresa, sufrió probable fractura en una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital

Al ser impactado por una camioneta, un motociclista resultó lesionado al ser proyectado sobre la avenida Alejandro de Rodas.

Ambulancias de Protección Civil de García y de la Cruz Roja fueron desplazadas al cruce con la avenida Cumbres del Sol.

Los paramédicos encontraron sobre el pavimento de estas calles a un hombre de aproximadamente 45 años de edad lesionado.

Al ser atendido, los socorristas le detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo.

Minutos después el lesionado fue colocado en una camilla y llevado hasta la ambulancia.

Trascendió que debido al choque la víctima que trabaja como mensajero en una empresa, sufrió probable fractura en una pierna.

De acuerdo a las investigaciones se estableció que la víctima circulaba sobre la pendiente descendiente de Cumbres del Sol.

Sin embargo al llegar al cruce fue impactado por una camioneta tipo Tacoma, cuyo conductor se dio a la fuga circulando hacia el norte sobre la avenida Cumbres del Sol.

Mientras tanto el lesionado fue internado en el Hospital de Zona número 21 del Seguro Social.