Impacta automóvil con banqueta y termina volcado

El percance vial se registró la mañana de este viernes en el cruce de las calles Jiménez y Morones Prieto, en la colonia Sendero Viejo.

Una pareja resultó ilesa luego de que el vehículo en el que viajaban terminara volcado tras impactar contra una banqueta, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Jiménez y Morones Prieto, en la colonia Sendero Viejo.

De acuerdo con el conductor, circulaba por el sector cuando perdió el control del Chevrolet 200, color azul oscuro, luego de topar con una banqueta, lo que provocó que la unidad terminara volcada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y policías de San Pedro, quienes valoraron a un hombre y una mujer que viajaban en el automóvil.

Ambas personas resultaron sin lesiones, por lo que no fue necesario solicitar su traslado a un hospital.

Los cuerpos de auxilio también realizaron labores para eliminar riesgos por un posible derrame de hidrocarburos.

Elementos de la Policía de San Pedro quedaron a cargo del sitio y de las acciones correspondientes tras el accidente.

Se esperaba el arribo del servicio de grúa para retirar el vehículo siniestrado.