Samuel García reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas de Nuevo León

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador Samuel García encabezó este martes la iluminación naranja de la Torre Administrativa del Estado, como un llamado a visibilizar la violencia de género y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Acompañado por las secretarias de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, y de Administración, Gloria Morales Martínez, el mandatario estatal reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas de Nuevo León.

“Nos mantendremos firmes este sexto y último año: cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas de Nuevo León. Y lo decimos fuerte y claro, quien se mete con una mujer se mete con todo Nuevo León”, expresó el gobernador.

García afirmó que el objetivo es garantizar que las mujeres puedan caminar tranquilas, acceder a las mismas oportunidades que los hombres y contar con un gobierno que trabaje para proteger su seguridad.

Destaca programas de atención y reducción de feminicidios

Destacó programas de atención a víctimas, apoyos a jefas de familia, refugios, servicios de salud, lactancia y respaldo a emprendedoras, con los que, aseguró, Nuevo León se ha colocado por segundo año consecutivo en el primer lugar nacional en atención y servicios para erradicar la violencia contra las mujeres.

El gobernador también afirmó que durante su administración se ha logrado una reducción del 81% en el delito de feminicidio.

Convocan a 16 días de activismo contra la violencia

Por su parte, Graciela Buchanan señaló que la conmemoración busca aumentar la conciencia pública sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Explicó que la fecha forma parte de la campaña Únete de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contempla 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

“Por eso se proclamó el día 25 como el día naranja, un día para activar, generar conciencia y prevenir la vida de las mujeres que puedan estar en riesgo, de las niñas y también de sus niños, porque nos afecta”, indicó.

En tanto, Gloria Morales destacó la importancia de contar con gobiernos y gabinetes paritarios, al señalar que la participación de mujeres al frente de áreas como Economía, Cultura, Salud y Turismo abre oportunidades para que más funcionarias dirijan equipos y formen parte de la toma de decisiones en el servicio público.

“Estamos aquí porque la violencia contra las mujeres no puede normalizarse, justificarse y mucho menos quedar impune. El 25 de noviembre nos recuerda que esta lucha no pertenece a una sola institución, ni se limita tampoco a un día en el calendario; es una responsabilidad que tenemos que asumir todos los días desde el lugar que nos corresponde”, remarcó.

Conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El 25 de noviembre fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La fecha busca visibilizar la violencia de género, impulsar políticas públicas de prevención y protección, y promover una sociedad en la que se garanticen los derechos de las mujeres y las niñas.