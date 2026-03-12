Ilumina García tramo de Paseo de los Leones con mega torre de luz

Esta acción forma parte de un ambicioso plan de recuperación del entorno urbano y reforzamiento de la seguridad en las zonas de mayor flujo del municipio

En una jornada de trabajo nocturno, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, encabezó el encendido de cuatro nuevas Mega Torres de Luz sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector de Dominio Cumbres. Esta acción forma parte de un ambicioso plan de recuperación del entorno urbano y reforzamiento de la seguridad en las zonas de mayor flujo del municipio. Acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF, Ana Paula Ríos Garza, así como por los equipos de Infraestructura Sostenible y Servicios Públicos, el munícipe recorrió los puntos estratégicos donde se habilitó la nueva iluminación: Acceso a La Reserva .

Sector Lomas Oriente .

Frente a las colonias Península y Cumbres Elite Premier. Un compromiso 24/7 con los ciudadanos Tras regresar de una reunión de trabajo con la Presidenta de México y secretarios federales, Guerra Cavazos destacó que el ritmo de la administración no se detiene. Además del alumbrado, informó sobre el avance del "Tren de la Pavimentación", que este miércoles concluyó los trabajos en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz hasta la calle Heberto Castillo. "Aquí anda su alcalde... nos vinimos corriendo para seguirle con la chamba, porque la ciudad no descansa, ni el alcalde, ni los secretarios, puro 24/7", afirmó el edil durante el recorrido.

Expansión de la red de iluminación

El alcalde detalló que estas estructuras son solo el inicio de un despliegue mayor que incluye:

18 torres adicionales de manera inmediata (8 en Dominio Cumbres y 10 en la zona de Mitras Poniente). Una meta total de más de 70 Mega Torres instaladas en puntos estratégicos de García.

El Gobierno Municipal enfatizó que estas obras son una realidad gracias a la recaudación del impuesto predial, recurso que está siendo devuelto a la ciudadanía en forma de infraestructura funcional y vialidades más seguras para las familias juarenses.