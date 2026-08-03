Igualdad instala andador peatonal en colonia La Campana

Previo a la intervención, los vecinos tenían la necesidad de transitar por un sendero de tierra y rocas de apenas 60 centímetros de ancho

La Secretaría de Igualdad e Inclusión instaló un nuevo andador peatonal San Isidro, una obra que beneficiará de manera directa a más de 7 mil habitantes de la colonia La Campana y sectores aledaños del sur de Monterrey.

Félix Arratia, titular de la dependencia estatal, señaló que este proyecto busca brindar a las familias espacios más seguros, accesibles y dignos para su movilidad diaria.

El funcionario estatal realizó un recorrido por la obra acompañado de vecinas y vecinos, quienes expresaron que por años tuvieron que desplazarse por caminos inseguros debido al abandono de administraciones anteriores.

“Tenemos muy claro que no se trata únicamente de construir calles o andadores; se trata de escuchar y atender las necesidades de la gente, de fortalecer la infraestructura social y garantizar una movilidad digna y segura”, expresó.

Esta intervención forma parte de las acciones que la dependencia impulsa en el polígono Campana-Altamira para mejorar la conectividad peatonal en uno de los sectores que, durante años, enfrentó rezagos en infraestructura urbana.

Se informó que, como parte de una estrategia de intervención integral, desde 2023 se han desarrollado proyectos como Camino Santa Isabel y Camino de los Reyes, que en conjunto suman alrededor de 500 metros lineales y han mejorado la movilidad y la seguridad de las familias que habitan en esta zona.

El andador peatonal San Isidro contempla la construcción de 200 metros lineales que conectan la calle San Salvador con la calle Mina, además de 150 metros de barandales y la instalación de 20 luminarias alimentadas con energía solar, lo que permitirá mejorar las condiciones de desplazamiento de quienes transitan diariamente por este punto.

Previo a la intervención, los vecinos transitaban por un sendero de tierra y rocas de apenas 60 centímetros de ancho, ubicado junto a barrancos y zonas de riesgo, lo que representaba un peligro constante, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.