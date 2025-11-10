Igualdad e Inclusión destaca reducción histórica de pobreza en NL

Marta Herrera resaltó que la pobreza extrema en Nuevo León bajó 77%, y 170 mil mujeres salieron de pobreza, con programas que continuarán hasta 2026.

Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, aseguró previo al informe de gobierno que Nuevo León ha logrado avances históricos en la reducción de pobreza y desigualdad, a través de programas focalizados y trabajo colaborativo con el sector privado, municipios, sociedad civil y gobierno federal.

“Nunca antes en Nuevo León se había reducido la pobreza en un 77%, la pobreza extrema sobre todo, y la pobreza en un 56%.”

La funcionaria destacó que estos logros no solo se reflejan en cifras, sino en historias de vida: niñez, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores han recibido acompañamiento y programas específicos que generan resultados concretos.

“Más de 170 mil mujeres pudieron salir de la pobreza. Son historias en las que estamos acompañando a las personas, siendo cercanos y empáticos.”

Herrera subrayó que el objetivo para los siguientes dos años es mantener estos logros y blindar los programas a través de leyes y seguimiento constante, evitando que las personas regresen a situaciones de pobreza extrema.

“Vamos a ir por 150 mil mujeres, cuidadoras y jefas de familia, para hacerles un acompañamiento permanente en su ingreso y en el desarrollo de capacidades y habilidades.”

Asimismo, indicó que fortalecer el sistema de protección social, la educación, la capacitación y el empleo con salario digno será clave para garantizar igualdad e inclusión.

“Para mí, la educación y la capacitación, en conjunto con el empleo, son la base para lograr que todas las personas puedan vivir en condiciones de igualdad y de inclusión.”

Finalmente, Herrera aseguró que los próximos años continuarán con proyectos de infraestructura y programas sociales que consolidarán a Nuevo León como un estado de oportunidades para todos.