Igualdad acerca programas sociales a comunidades de 13 municipios

"Ayudamos de Cerca" brindará atención para que las personas puedan realizar sus trámites antes de iniciar su jornada laboral o sus actividades cotidianas

Como parte de "Ayudamos de Cerca", la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León recorrerá al menos 13 municipios para supervisar obras, entregar apoyos y acercar los beneficios de los programas.

Ante las giras de trabajo por las regiones norte y citrícola del Estado, el titular afirmó que llevarán los programas y servicios de la Secretaría directamente a las comunidades.

Esta agenda se llevará a cabo a partir del lunes en la zona norte, con visitas a Villaldama, Sabinas Hidalgo, Bustamante y Salinas Victoria.

“Hemos consolidado una agenda de trabajo bajo el principio de llegar a todos los rincones de Nuevo León donde nos necesiten. Así lo hemos hecho durante estos cinco meses: cada semana visitamos los municipios, escuchamos y atendemos de inmediato, porque de eso se trata, de estar cerca de nuestra gente”, señaló el secretario.

Después continuará por Juárez, Cadereyta y Monterrey, donde se realizarán nuevas entregas de tarjetas de Ayudamos a las Mujeres.

“La encomienda del gobernador es clara: que en Nuevo León toda mujer que necesite un apoyo para su día a día pueda acceder a él. Es un respaldo y un reconocimiento a su esfuerzo y a todo lo que hacen por sus familias y por nuestro estado”, expresó Arratia Cruz.

Este recorrido también abarcará municipios de El Carmen, Mina y Abasolo, donde se llevarán a cabo jornadas de entrega de nuevas tarjetas y aparatos de movilidad.

"Ayudamos de Cerca" también brindará atención de 5:00 a 7:00 horas para que las personas puedan realizar sus trámites antes de iniciar su jornada laboral o sus actividades cotidianas.