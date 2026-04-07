Ignora señal vial y provoca accidente con ruta de camión

En el lugar permanecieron las unidades involucradas, lo que generó largas filas de tráfico, principalmente de vehículos de carga pesada.

Un accidente vial ocurrió luego de que un tráiler tipo grúa presuntamente se pasara la luz roja del semáforo y chocara contra un camión de transporte urbano, en calles del primer cuadro de Monterrey.

¿Cómo ocurrió el choque en el centro de Monterrey?

Los hechos se registraron en el cruce de Alba, Edison y Arteaga, donde el tráiler en color azul habría ignorado la señal vial, impactando contra un camión de la ruta 13, en el que viajaban aproximadamente 20 pasajeros.

¿Hubo personas lesionadas tras el accidente?

Del total de pasajeros, una mujer de aproximadamente 40 años resultó lesionada tras sufrir algunos golpes.

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención; sin embargo, descartaron lesiones de consideración, por lo que la mujer se retiró por sus propios medios.

Flujo vial afectado por el accidente

En el lugar permanecieron las unidades involucradas, lo que generó largas filas de tráfico, principalmente de vehículos de carga pesada.

Tras varios minutos, la vialidad fue liberada y el flujo vehicular comenzó a normalizarse en la zona.