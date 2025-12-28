Ignora semáforo y atropella a joven en Zona Tec

Trascendió que la responsable aceleró la marcha cuando todavía estaba la luz roja, el impacto produjo en la víctima golpes en la cabeza

Por presuntamente pasarse el alto de un semáforo, la conductora de una camioneta atropelló a un joven peatón en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, al sur de la ciudad.

El accidente ocurrió sobre la avenida Luis Elizondo, metros más adelante del cruce con Junco de la Vega.

Trascendió que la responsable aceleró la marcha cuando todavía estaba la luz roja y que, según refirió, no alcanzó a observar que un hombre cruzaba la calle.

El impacto produjo en la víctima golpes en la cabeza, así mismo, la dislocación de un hombro.

Aunque se encontraba consciente y estable, las heridas ameritaron que personal de la Cruz Roja lo trasladara a un hospital.

La conductora fue identificada como Maricarmen Ortiz de 34 años, quien resultó ilesa.

El vehículo que conducía, una Ford Territory, quedó a disposición de las autoridades.

El accidente provocó además el cierre momentáneo de la avenida Luis Elizondo, mientras se daba atención de primeros auxilios al afectado.