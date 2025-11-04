Ignora rojo chofer de ruta y causa accidente vial

El aparatoso percance provocó la movilización de elementos de rescate, la mañana de este lunes, en el cruce de Aramberri y Zaragoza, en el Centro de Monterrey

Tras ignorar el rojo de un semáforo, un conductor de la Ruta 108 se estrelló contra dos automóviles particulares dejando a dos personas lesionadas, en el Centro de Monterrey.

El chofer responsable circulaba sobre la calle Aramberri cuando no detuvo su marcha ante la señal de alto e impactó a las víctimas, quienes viajaban sobre Zaragoza.

Los automóviles salieron proyectados al menos cuatro metros, y uno de ellos terminó sobre el bolardo metálico de la banqueta.

Los lesionados, un hombre y una mujer que conducían las unidades impactadas, resultaron con heridas en cara y piernas.

Ambos tuvieron que ser trasladados a diversos hospitales para su atención médica.

En tanto, el responsable fue identificado como Jorge Alberto Mendoza y quedó detenido por la Policía de Monterrey.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio, así como personal de la Cruz Roja para trasladar a los lesionados.