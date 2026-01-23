Ignora alto conductora y es embestida por camión

Derivado del accidente, la mujer resultó con múltiples golpes que requirieron su traslado médico al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Por presuntamente ignorar una señal de alto, una mujer fue embestida por un camión de la Ruta 13 en el Centro de Monterrey.

¿Cómo ocurrió el choque en el Centro de Monterrey?

La conductora circulaba por Serafín Peña en un Nissan Versa rojo, mientras que la unidad del transporte público viajaba por Isaac Garza.

Tras ser impactada, salió proyectada y se estrelló contra una camioneta estacionada para luego terminar golpeando la fachada de una vivienda.

Estado de salud de la conductora

Derivado del accidente, la mujer resultó con múltiples golpes que requirieron su traslado médico al Hospital 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fueron elementos de la Cruz Roja quienes la llevaron al nosocomio, donde fue reportada fuera de peligro.

Situación del transporte y afectaciones viales

En tanto, trascendió que la ruta no llevaba pasaje y que el chofer resultó ileso.

El percance ocasionó tráfico lento en la zona, pues tanto el camión como el vehículo particular obstruyeron un carril de Isaac Garza.