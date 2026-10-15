IEEPCNL presenta libro sobre representación afromexicana

La presentación fue en el Auditorio del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, ubicado en el centro de Monterrey.

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El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) presentó el libro "Representación afromexicana efectiva: ¿Autoadscripción simple o calificada?".

En la publicación, el autor de la obra, el doctor en Derecho Constitucional, Arturo Ramos Sobarzo, sube a la mesa de la discusión si para ejercer sus derechos político-electorales las personas nacidas en México de ascendencia africana deben demostrar con pruebas objetivas su vínculo real con esa comunidad para que las autoridades lo califiquen, o basta solo con manifestar que pertenecen a ella.

Analizan derechos político-electorales de la población afromexicana

Este miércoles, el propio autor, quien ha trabajado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ex FEPADE y en la Secretaría de Gobernación, encabezó la reflexión sobre los derechos político-electorales de la población afrodescendiente, que tiene presencia en todo el país, particularmente en los estados de Guerrero, Colima, Veracruz y Quintana Roo y que, sin embargo, habían estado invisibilizados.

La presentación fue en el Auditorio del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, ubicado en el centro de Monterrey.

Ramos Sobarzo dijo que una motivación para realizar su investigación fue reconocer la importancia de esa comunidad en México.

"Hablamos de un grupo social importante en México que estaba hasta hace muy pocos años olvidado, borrado, invisibilizado, y una de las cosas que descubro cuando hago esta investigación por invitación de la Sala Regional Ciudad de México, para comentar una de sus sentencias, es que en buena medida es el derecho internacional el que hace ver a este grupo de los afrodescendientes", afirmó.

Destacan retos para una representación política incluyente

La consejera electoral del IEEPCNL, Alejandra Esquivel, moderó la mesa de análisis, y destacó la importancia de seguir impulsando acciones para una sociedad más incluyente.

"Una obra que nos invita a reflexionar, sobre la representación política de las personas afromexicanas, los criterios para acreditar su pertenencia a esta comunidad y los desafíos que ellos representan".

En lo particular, esta obra me causa a mí bastante necesidad de seguir generando criterios en beneficio de esta comunidad.

Históricamente, este grupo poblacional, como muchos otros, había sido relegado durante muchos años en México", sostuvo Esquivel Quintero.

El titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Nuevo León, Bruno Carrillo, reconoció la apertura del Instituto para abordar el tema.

"Es bien interesante que la integración actual de este Instituto haya tenido la apertura para, a pesar de no tener una representación suficiente para que esté dentro del marco de acciones afirmativas aquí en Nuevo León, se anticipe a la posibilidad de que eso pueda ocurrir en un mediano o largo plazo”, consideró Carrillo Medina.

Debaten criterios para acreditar pertenencia a la comunidad

A su vez, el director de la Consultoría OG, Guillermo Sacramento Ordaz, elogió la investigación porque en México no hay criterios homologados entre institutos y tribunales electorales para acreditar a las personas afromexicanas que buscan competir por cargos de elección popular.

"¿Qué es lo que requerimos?, ¿qué es lo que plantea Arturo en el libro, ¿Requerimos seguir teniendo la confianza en cada una de las personas y que ello implique que sigamos con el modelo de la autoadscripción simple?

¿O tenemos que, penosamente, endurecer las medidas y generar una medida donde tenga que ser siempre con una autoadscripción calificada? Es decir, habrá que hacer esa revisión muy clara y hoy es la gran cuestión”, planteó Ordaz Sánchez.

A la presentación asistieron las consejeras y consejeros electorales del IEEPCNL, Martha Martínez, María Guadalupe Téllez, Carlos Piña, Michael Alberto Banda y Diego Gómez, además del encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo, Carlos Rogelio Arriaga.