IEEPCNL pide más mujeres en diputaciones y alcaldías en 2027

El consejo estableció las reglas para la postulación de candidaturas y para procurar una integración paritaria del Congreso local y de los 51 ayuntamientos

Como parte de las nuevas reglas de paridad para las elecciones de 2027, el IEEPCNL estableció que las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos deberán garantizar una mayor presencia de mujeres, con criterios específicos para la distribución de postulaciones en los 26 distritos y los 51 municipios de Nuevo León.

“El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), emitió los Lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el proceso electoral 2026-2027, en sesión extraordinaria de este 30 de septiembre”, informó el instituto en un comunicado.

Durante la sesión, el consejo estableció las reglas para la postulación de candidaturas y para procurar una integración paritaria del Congreso local y de los 51 ayuntamientos de Nuevo León.

Para las diputaciones locales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, los partidos y coaliciones deberán conformar dos bloques de 13 distritos cada uno, ordenados conforme a los porcentajes de votación, y postular en cada bloque al menos la mitad de las fórmulas para mujeres.

Cuando el número de candidaturas sea impar, la fórmula excedente corresponderá al género femenino. Si ambos bloques resultan impares, el género excedente deberá alternarse entre un bloque y otro.

Para determinar la prelación de los distritos, los partidos podrán utilizar los resultados de la elección más reciente, promediarla con la anterior o calcular un promedio con los resultados de las tres elecciones previas. En el caso de partidos que participen por primera vez, el Instituto realizará un sorteo para establecer el orden de prelación de los distritos.

Señalaron que los lineamientos también contemplan ajustes de género en la asignación de diputaciones de representación proporcional, con el objetivo de que el Congreso local pueda alcanzar una integración paritaria, conforme al procedimiento previsto en la Ley Electoral.

En la elección de ayuntamientos, indicaron que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán cumplir con los principios de paridad vertical, horizontal, sustantiva y transversal. Para las candidaturas independientes se establece la obligación de observar la paridad vertical.

La paridad vertical implica que las personas propietarias y suplentes de las regidurías y sindicaturas sean del mismo género, mientras que la paridad horizontal obliga a los partidos a registrar al menos 50 por ciento de candidaturas de mujeres en los 51 municipios.

De acuerdo con el documento, uno de los elementos incorporados por el IEEPCNL es la clasificación de paridad municipal, mediante la cual se determinará la posición de cada municipio a partir de tres factores: población, presupuesto y compensación histórica.

El índice poblacional asignará 100 puntos al municipio con mayor proporción de habitantes y calculará el resto de los valores de manera proporcional. El mismo método se aplicará al índice presupuestal, tomando como referencia el municipio con mayor proporción de recursos.

En el caso de la compensación histórica, los municipios que nunca hayan tenido una mujer al frente de la Presidencia Municipal por voto popular recibirán 100 puntos, mientras que aquellos que ya hayan tenido una alcaldesa electa obtendrán 50 puntos.

Los tres resultados se promediarán para establecer una clasificación descendente de los municipios.

Además, informaron que la paridad transversal impedirá que las candidaturas a las presidencias municipales tengan como resultado que un género sea postulado exclusivamente en los municipios donde el partido haya obtenido sus porcentajes de votación más bajos.

El IEEPCNL señaló que esta clasificación constituye una acción afirmativa derivada de una propuesta presentada por Neidy Rubí Cantú Hernández, cuyo planteamiento buscaba considerar factores como los municipios sin mujeres electas como alcaldesas, el presupuesto, la población y la competitividad electoral.

En consecuencia, el organismo informó a Morena que deberá sujetarse a esta acción afirmativa y a los lineamientos aprobados.

También determinó tener por no presentado el escrito de Juan Gabriel Macareno Escamilla, quien propuso un modelo para garantizar el acceso de mujeres a las presidencias municipales, debido a que no atendió la prevención para ratificar su escrito.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó la implementación de los Sistemas Estatales de Registro en Línea para Candidaturas Independientes (SIERCI) y para candidaturas de partidos políticos (SIER).

El organismo también aprobó la emisión de los manuales operativos correspondientes.

La Secretaría Ejecutiva deberá emitir el manual del SIERCI a más tardar en la fecha en que se publique la convocatoria correspondiente en el Periódico Oficial del Estado, mientras que el manual del SIER deberá estar listo a más tardar el 15 de enero de 2027.

El periodo de registro de candidaturas para el proceso electoral 2026-2027 será del 1 al 20 de marzo de 2027.