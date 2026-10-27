IEEPCNL exige al Estado $60 millones para proceso electoral

El instituto solicitó una ampliación de $125 mdp desde agosto, pero la falta de recursos impide instalar las 51 comisiones municipales rumbo a las elecciones

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) lanzó un llamado al gobierno del estado para la entrega de al menos $60 millones de pesos, correspondientes a una solicitud de ampliación presupuestal total de $125 millones de pesos ingresada desde el pasado mes de agosto.

La consejera presidenta del organismo, Beatriz Camacho Carrasco, reveló que la falta de liberación de fondos por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mantiene al instituto inmovilizado para instalar las 51 comisiones municipales electorales.

La funcionaria electoral aseguró que la Tesorería sigue sin establecer ni una fecha concreta ni un calendario de ministración.

Esta solicitud presupuestal del IEEPCNL se da en el marco del inicio formal el pasado 6 de octubre del periodo ordinario de actividad electoral 2026-2027, con miras a la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio de 2027.

De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), se espera que el porcentaje de participación ciudadana en Nuevo León para los comicios del próximo año ronde el 60 por ciento del padrón electoral, una cifra que se traduce en aproximadamente 2 millones 805 mil electores convocados a ejercer su derecho al voto.