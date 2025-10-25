Identifican otra banda de montachoques en Nuevo León

Tras desarticular tres bandas de montachoques, Fuerza Civil refuerza operativos en Nuevo León para frenar a otro grupo detectado en carreteras y zona urbana.

Tras desarticular tres bandas de montachoques en Nuevo León, el secretario de seguridad del Estado, Gerardo Escamilla aseguró que ya se identificó otra más y se está trabajando para parar sus actos delictivos.

Ante el crecimiento de la presencia de bandas de montachoques tanto en la Zona Metropolitana como en las carreteras del estado, Fuerza Civil aumentó sus operativos con la división caminos para identificar y desarmar a estos grupos.

“La división caminos como su principal actividad es en las carreteras, ya tenemos un área que le da seguimiento, hace aproximadamente 30 días desarticulamos tres bandas de este tipo. Estas tareas de investigación para dar con otros grupos es algo que vamos a reforzar en días siguientes, tenemos detectada una célula más que ha tenido eventos en la carretera Laredo”, dijo Gerardo Escamilla.

Puntualizó en la última desarticulación de una banda de montachoques se detuvieron a 10 personas que participaban en estos actos delictivos.

Además, el secretario de seguridad indicó que está bien que desde el Congreso se busque tipificar el delito, sin embargo, sí le gustaría que se hicieran mesas de trabajo y se le invite para charlar de este tema.

“Seria bueno que se convocara a algunas mesas de trabajo y nos gustaría participar, también invitar a la sociedad civil para que pudiéramos ver en qué consiste esta propuesta y así poder aportar”, agregó el funcionario estatal.

En Nuevo León se están haciendo cada vez más presentas las bandas de montachoques, las cuales provocan un accidente vial, en donde técnicamente el otro conductor tiene la culpa y así pedirles dinero en efectivo con la excusa de evitar problemas con aseguradoras y elementos de tránsito.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones al no obtener el dinero, insisten y recurren a amenazas e incluso agresiones. Ante esto, desde el Congreso del Estado el diputado del PAN, Miguel Lechuga, impulsó la modificación al código penal para que se cree el delito de ‘montachoques’ y se pueda castigar con hasta 10 años de prisión.