Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago

Autoridades confirmaron la identidad de las dos personas que se vieron involucradas en el trágico accidente ocurrido en la Sierra de Santiago, donde un vehículo tipo RZR se desbarrancó y terminó impactado contra una cabaña.

La víctima que lamentablemente perdió la vida, fue identificada como Emigidio Rivera Rojo, mientras que la persona lesionada responde al nombre de Juan Manuel Domínguez Ibarra, quien fue trasladado de urgencia a un hospital con múltiples lesiones.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 10.5 de la carretera a Laguna de Sánchez, en el paraje conocido como La Nogalera.

El vehículo cayó aproximadamente 40 metros por un barranco en una zona de curvas, luego de que el conductor perdiera el control y chocara contra una cabaña.

Tras las labores de rescate y la intervención de peritos, se logró establecer la identidad de las personas afectadas.

Elementos de protección civil de Santiago junto a elementos estatales, realizaron las maniobras de extracción y brindaron apoyo médico en el lugar.

La zona fue acordonada para facilitar las diligencias de la fiscalía.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo otros factores que influyeron en la pérdida de control del vehículo.