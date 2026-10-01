Identifican a víctimas halladas muertas a balazos en Montemorelos

En la colonia Los Nogales encontraron muertos a sus dos hijos Bruno de 11 años y otro pequeño de 10 y su pareja sentimental Leodegario Moya Garza.

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Una joven madre y sus tres hijos fueron encontrados muertos así como su pareja sentimental en Montemorelos.

Se trata de Cintia Abigail Tamez Rivera de aproximadamente 33 años de edad su pareja sentimental identificado como Leodegario Moya Garza, conocido como Junior y sus dos pequeños hijos, Gustavo de 4 años de edad, Bruno de 11 años y Cristian, niño de 10 años.

En primera ocasión en la Colonia el Fresno a bordo de la camioneta rubicón en color roja fue encontrada Cintia Tamez y su pequeño hijo Gustavo de 4 años de edad, ambos presentaban disparos.

En la colonia Los Nogales encontraron muertos a sus dos hijos Bruno de 11 años y otro pequeño de 10 y su pareja sentimental Leodegario Moya Garza.

Las autoridades investigan los hechos que se registraron en Montemorelos y que consternó a la población.

Informaron que durante la noche un grupo de personas se encontraba reunidas en su domicilio llegaron abordo de vehículos RZR por lo que agente ministeriales investigan las cámaras de seguridad de la vivienda en la colonia Los Nogales.