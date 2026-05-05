Identifican a víctimas acribilladas en Ciénega de Flores

La policía no ha establecido el móvil del crimen pero presumen que el ataque a balazos se trató de un ajuste de cuentas por narcomenudeo.

Mientras que una de las líneas de investigación apuntan a problemas por drogas, tres de lavictimas del ataque en Ciénega de Flores fueron identificados, trascendió que los agresores portaban ropa tipo militar.

A más de 25 horas de los hechos ocurrida en una vivienda de la calle Magnolia en la mencionada colonia, tres de las víctimas

mortales fueron identificados.

Se estableció que en el lugar murió Martín Epigmenio Muñiz, de 31 años; Alexis Roma Martínez, de 30 y José Alejadro Sotelo, de 47.

Mientras que permanecen como no nombre en el anfiteatro del Hospital Universitario dos mujeres.

Las identidades de los hombres fueron entregados por sus familiares al acudir a identificarlos ante la Fiscalía estatal.

En torno a las investigaciones que llevaban a cabo elementos de la Policía Ministerial del estado, trascendió que los agresores portaban ropa tipo militar y armas largas.

Asimismo se estableció que los sujetos llegaron a bordo de un automóvil, donde uno de los delincuentes esperó a sus cómplices.

Los sujetos descendieron del vehículo y segundos después sobrevino el ataque.

Uno de los hombres que fue acribillado en el lugar fue encontrado a unos metros de la puerta, se presume que intentó resguardarse tras el ataque.

Mientras tanto otro hombre de nombre Carlos, de 27 años de edad fue trasladado grave a un hospital.

El ataque movilizó a elementos de la Policía de Cienega de Flores, así como de Fuerza Civil y Guardia nacional.

Los agentes encargados de las pesquisas y Personal de Servicios Periciales localizaron casquillos de arma larga y pistola.

Las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público.

La policía no ha establecido el móvil del crimen pero presumen que fue un ajuste de cuentas por narcomenudeo.