Identifican a víctima de accidente en Montemorelos

La mujer que lo acompañaba resultó con lesiones de consideración y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

El neurocirujano Sergio René Martínez Sánchez, reconocido por su labor médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, murió en un accidente vehicular registrado sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 181 en el municipio de Montemorelos.

El percance ocurrió en el tramo con dirección de Montemorelos hacia Linares, antes de llegar a la zona conocida como Cabezones, donde la camioneta en la que viajaba el médico junto a su pareja terminó volcada.

Tras el impacto, ambas personas quedaron prensadas dentro del vehículo. Personal de emergencia acudió al sitio para realizar labores de rescate; sin embargo, el doctor ya no presentaba signos vitales al momento de ser auxiliado.

La mujer que lo acompañaba resultó con lesiones de consideración y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Carretera permaneció cerrada durante varias horas

Debido al accidente, el tramo carretero permaneció parcialmente cerrado mientras elementos de vialidad y peritos realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la volcadura.

Las autoridades trabajaron en el levantamiento de evidencias y en el retiro de la unidad siniestrada, lo que provocó afectaciones a la circulación durante varias horas.

Había sobrevivido a un atentado en 2015

El doctor Sergio René Martínez Sánchez era originario del poblado El Barretal, en el municipio de Padilla, Tamaulipas. En 2015 sobrevivió a un atentado ocurrido en Monterrey que le dejó secuelas físicas y lo obligó a utilizar silla de ruedas.

A pesar de ello, continuó ejerciendo su profesión médica y era ampliamente reconocido en Ciudad Victoria por su trayectoria en el área de neurocirugía.

La noticia de su fallecimiento provocó consternación entre pacientes, colegas y habitantes de Tamaulipas, quienes destacaron su compromiso profesional y su labor dentro del sector salud.