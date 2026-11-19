Personal de Cruz Roja, Protección Civil, CRUM y Bomberos confirmaron que los tripulantes presentaban solo golpes menores

Un milagro, así lo definieron los cuerpos de emergencia luego de que seis personas sobrevivieran después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara.

Fue mientras intentaba despegar que la aeronave perdió potencia, saliéndose de la pista, impactándose en la lateral de la carretera, donde comenzó a incendiarse, marcando el peor escenario; sin embargo, la vida tenía otros planes.

* David Coronó Cabrero, 41 años.

* Alan Adrián Cuevas Loo, 25 años.

Ambos tripulantes.

Los pasajeros se trataban de:

* José Luis Villaseñor Sánchez, 56 años.

* Armando Ezequiel Mata, 42 años.

* Carlos de Alejandro Castillo Pérez, 40 años.

* Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, 36 años.

Presuntamente, el destino del vuelo era Cancún.

El accidente ocurrió en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, en el entronque al municipio de Salinas Victoria.

A través de videos de redes sociales se aprecia cómo la avioneta modelo Piper Malibu 46 salió de la pista, atravesando ambos carriles de la vía, durante segundos que no pasaba algún vehículo.

Bomberos de Nuevo León acudieron a la zona, quienes sofocaron rápidamente las llamas.

Así mismo, personal de Cruz Roja, Protección Civil de Nuevo León, Ciénega de Flores, Salinas Victoria, CRUM y Bomberos Aeropuerto del Norte, quienes confirmaron que los seis tripulantes presentaban solo golpes menores, por lo que no fueron trasladados.

“Afortunadamente, no hay personas lesionadas de gravedad, tampoco hay personas fallecidas y ninguna persona requirió ningún traslado”. “Muy importante lo que se presume que ha pasado de ese tipo de accidentes; ya la AFI, las autoridades determinaron específicamente qué pasó, se presume la falta de potencia al salir o al despliegue de esta aeronave”, comentó Érik Cavazos.

En el lugar se mantuvieron los tripulantes, quienes brindaron su declaración de los hechos, para continuar con la investigación.

Así mismo, la vialidad permaneció cerrada por tres horas, lo que ocasionó largas filas de vehículos.