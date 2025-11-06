Identifican a trabajador que murió electrocutado en Monterrey

Ricardo Robledo, de 33 años, murió al recibir una descarga eléctrica mientras pintaba un restaurante en Monterrey. Era padre de dos e hijo de Allende

El trabajador que perdió la vida este lunes mientras realizaba labores de pintura en la fachada de un restaurante en el centro de Monterrey fue identificado como Ricardo Robledo Almaguer de 33 años.

Originario del municipio de Allende, el joven era propietario de Servicios de Pintura RR, donde ofrecía pintura interior y exterior, venta e instalación de minisplits y otros multiservicios. Además, era padre de dos hijos y esposo.

De acuerdo con el testimonio de su compañero de trabajo, Ricardo recibió una fuerte descarga eléctrica al tocar un cable con la extensión del rodillo que utilizaba para pintar, quedando tendido junto a un extractor en la parte superior del establecimiento.

Momentos después, los empleados del lugar escucharon un estruendo seguido de un apagón y al revisar lo ocurrido, encontraron a Ricardo inconsciente.

Su compañero descendió de inmediato para solicitar ayuda, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades locales acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente, mientras familiares y amigos lamentan la pérdida de un joven trabajador y padre de familia, conocido cariñosamente como “Ricky”.