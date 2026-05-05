Identifican a repartidor que murió tras explosión en Santiago

Las autoridades del municipio de Santiago confirmaron que una persona resultó herida y fue trasladada vía aérea a un hospital en Monterrey, mientras que una murió en el lugar tras la explosión en un negocio en Sierra de Santiago.
De acuerdo, testigos refieren que se encontraban manipulando un tanque de oxígeno para soldar cuando provino la explosión.
Señalaron que se trata de Jose Manuel Aranda Calderón, de 30 años de edad, a quien conocían como Manolo, de Montemorelos. José Flores Torres, de 63 años de edad, resultó herido con un 70 por ciento de quemaduras, por lo que fue trasladado grave en helicóptero.
De acuerdo al parte de las autoridades, señalaron que activaron el protocolo de respuesta inmediata para brindar la atención a una persona lesionada con quemaduras y afectaciones tras la explosión, quien fue trasladado en helicóptero a un hospital en Monterrey.
Informaron que el paciente fue trasladado para que recibiera atención médica especializada, pues su estado es delicado.
Señalaron que, derivado de la explosión, se confirma la muerte de una persona que, dijeron las autoridades, quedó calcinada.
Elementos de la policía de Santiago coordinados con protección civil acordonaron el perímetro donde se registró el suceso.