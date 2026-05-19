Identifican a pareja fallecida en choque sobre Carretera Nacional

Por: Julieta Guevara 18 Mayo 2026, 08:01 Compartir

Dos personas adultas murieron y tres menores de edad resultaron lesionados luego de un accidente vial a la altura de Camino a las Calderas.

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Fue identificada la pareja que perdió la vida en un trágico accidente vial registrado durante la tarde-noche del domingo sobre Carretera Nacional, luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra un muro. Las víctimas fueron identificadas como Héctor Manuel García Segura, de aproximadamente 40 años de edad, y Mayra Alejandra Salazar, de 38 años, quienes eran los padres de los dos menores que también viajaban a bordo de la unidad. El automóvil involucrado es un Nissan Tsuru color blanco, en el que se trasladaban junto a sus hijos: Estefanía Michell, de 12 años, y Mateo, de apenas 6 años de edad. Ambos menores sobrevivieron al accidente, aunque sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario, donde permanecen recibiendo atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud actual.