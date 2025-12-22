Identifican a mujer que murió en ataque contra casa de Escobedo

Vecinos de la zona aseguraron que dicho domicilio era utilizado como punto de venta de droga, donde uno de sus habitantes ya había recibido amenazas

Autoridades identificaron a la mujer que perdió la vida en el ataque armado contra una vivienda reportado durante la noche del sábado en la colonia Felipe Carrillo, en el municipio de Escobedo.

La víctima fue identificada como Jennifer Soraya, de 40 años, quien se encontraba aparentemente dentro del inmueble ubicado en el cruce de las calles Eduardo Elizondo y Antonio I. Villarreal.

De acuerdo con vecinos de la zona, dicha vivienda era utilizada como presunto punto de venta de droga, además de que uno de sus habitantes ya había sido amenazado con anterioridad.

Elementos de la Proxpol Escobedo realizaron un despliegue para intentar localizar a los responsables de estos hechos de violencia.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, cuando los vecinos visualizaron cómo varios hombres vestidos de negro arribaron a la propiedad para disparar en múltiples ocasiones contra su fachada, lo que dejó a una mujer sin vida.

Sin embargo, dos mujeres y un menor de edad ajenos a los hechos resultaron heridos, debido a que se encontraban en las inmediaciones de un mercado ambulante instalado a poca distancia del lugar de los hechos.

Sus heridas fueron catalogadas de consideración, por lo que paramédicos de la Cruz Roja los trasladaron hacia hospitales de la localidad.

En tanto, los resposables corrieron entre los clientes de dichos locales informales para darse a la fuga. Por ello, elementos de diversas corporaciones continúan con las labores de vigilancia para proceder con su captura.