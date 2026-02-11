Identifican a mujer lesionada tras atropello en Av. Leones

A través de videos, se le observa caminando por la calle lateral mientras que el oficial realiza señas a los automovilistas para bajar velocidad.

Hortencia Guardado Sánchez de 25 años, una joven quien padece de trastornos de personalidad, resultó gravemente lesionada luego de presentar un episodio de esta enfermedad mental en la colonia cumbres tercer sector en Monterrey.



“Llegó se baja de la camioneta, de sus papás intenta subirse a un carro adelante y pues golpe al señor entonces empieza a gritar que la quieren secuestrar se baja cruza los policías, la siguen entonces a cruzar, pues pasó bien la muchacha, pero como esperen espérense, pero ya cuando estaba de aquel lado, ve la muchacha que estaba ahí con ella, y ya casi en la esquina vuelven a intentar cruzar a regresarse”, mencionó una testigo.



Los elementos de policía acudieron a la zona para socorrer a la joven desorientada, quien comenzó a evadirlos.



A través de videos filmados por testigos, se le observa caminando por la calle lateral mientras que el oficial realiza señas a los automovilistas para bajar velocidad.



Pero en un acto de intentar cruzar la Avenida Paseo de los leones a la altura de la calle Diego Velázquez es embestida por un vehículo, tras el impacto la mujer quedó tendida en la carpeta asfáltica a la vista de todos incluyendo sus padres.



“De hecho aquí un señor le decía que, pues que no que no cruzara, o sea le hablaban, le hablaban los viene bien, había trabajadores que le decían no hagas eso”, añadió.



Momentos después Hortencia fue atendida por elementos de cruz roja quienes le brindaron la ayuda correspondiente, trasladándola al hospital Muguerza obispado su estado de salud es grave, con lesiones severas debido al alto impacto, siendo proyectada varios metros.



La conductora del vehículo que la impactó fue identificada como Karla de 46 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público, para deslindar responsabilidades.



“La verdad, nadie intentó por parar el tráfico ni nada, yo creo que hubieran hecho los policías es pararlo tráfico para que ella pudiera correr o pasarse”, resaltó.



Para muchos, una tragedia para otros un descuido, ahora Hortensia se encuentra en el hospital luchando por su vida.

