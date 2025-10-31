Identifican a mujer fallecida en choque; era guardia de seguridad

La mujer fue identificada como Jessica Bertha González, de 25 años de edad, quien perdió la vida tras chocar su auto contra un camión urbano

La mujer que falleció durante un accidente en el centro de Monterrey fue identificada y trascendió que era guardia de seguridad.

A más de 24 horas del fatal percance en el cruce de las calles Arteaga y Platón Sánchez, la mujer fue identificada como Jessica Bertha González, de 25 años de edad.

Trascendió que la joven víctima era trabajadora de una importante empresa regiomontana donde laboraba como guardia.

Asimismo se dio a conocer que era madre de un niño.

Jessica Bertha falleció la mañana del miércoles a bordo de su automóvil Matiz en color verde.

Un video captado por una cámara de seguridad deja ver imágenes del accidente.

En el video se alcanza a observar cómo el automóvil sale de la calle Platón Sánchez y se impacta contra el lado derecho del camión urbano.

Tras el fuerte choque ambos vehículos se proyectan hacia la izquierda de la calle Arteaga para estrellarse contra un poste de concreto.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía aún continúan para establecer la responsabilidad de ambos conductores.

La mañana del miércoles personal de Servicios Periciales levantaron evidencias en la zona de la tragedia.

Además midieron la trayectoria de ambos vehículos y huellas de frenado sobre el pavimento.